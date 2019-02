Hirt beruft sich auf einen Entscheid des Gemeinderats, fügt weiter an, dass «unsere Leute das auch so erwarten». Seit Jahr und Tag werde in Kerzers immer rund eine Stunde nach Schliessung des Abstimmungslokals informiert, schliesslich schreibe das Freiburger Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte den Gemeinden die sofortige Veröffentlichung vor. Kurz: «Ich wüsste nicht, was diesmal anders sein sollte als sonst.»

Für Ursula Schneider Schüttel als Präsidentin des betroffenen ARA-Verbandes ist es dies sehr wohl. Ausführlichst begründete die Rechtsanwältin und SP-Nationalrätin am Freitag, wieso die Verantwortlichen mit den Informationen zur 62,9-Millionen-Vorlage bis zum Dienstagmorgen zurückhalten wollen.

Schneider Schüttel erinnerte daran, dass neben Kerzers und den weiteren elf Freiburger Gemeinden auch fünf Berner Gemeinden über den umstrittenen Um- und Neubau der ARA in Muntelier befinden müssen.

Und dass diese fünf Gemeinden nicht am Wochenende an der Urne, sondern erst nach und nach an den Gemeindeversammlungen entscheiden werden. Weil Freiburg für diese Abstimmung eigentlich Gleichzeitigkeit vorschreibt, will der Verband wenigstens abwarten, bis mit Münchenwiler am Montagabend die erste Berner Gemeinde das Geschäft behandelt hat.

Er tut dies nicht zuletzt auch aus Angst davor, dass die Resultate aus dem Freiburgischen den Ausgang der Abstimmungen im Bernbiet in welcher Art auch immer beeinflussen.

Fachleute widersprechen

Ob noch weitere Gemeinden dem Beispiel von Kerzers folgen und ebenfalls bereits am Sonntag informieren werden, blieb am Freitag offen. Fachleute gehen davon aus, dass sie dies eigentlich tun müssten, weil die Informationspflicht für die Gemeinden sinngemäss auch für die Gemeindeverbände gelte. Sie sehen auch das Problem mit der Beeinflussung nicht. Wichtig sei einfach, dass die Stimmenden ihre Meinung frei und unverfläscht ausdrücken könnten.