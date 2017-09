Keiner zu klein, ein Löscher zu sein

Es wird bis zu 30 Meter hoch, kostet 1,1 Millionen Franken, wiegt so viel wie vier Elefanten und wird von allen Kindern geliebt. Die Rede ist vom grossen Rettungsfahrzeug der Feuerwehr Ostermundigen, die am Tag der offenen Tore am Samstag ihre Feuerwehrautos ausstellte. Grosse Augen macht Mauro (5), als die lange Leiter ausgefahren wird und fast bis in den Himmel reicht. «Ich mag die Feuerwehr», sagt er und staunt.

«Das Zielen war schwer»

Viele grosse und kleine Fans fanden den Weg zum Feuerwehr­magazin, um sich die Einsatzfahrzeuge einmal in echt anzusehen und sogar eine Runde mit einem richtigen Feuerwehrauto zu drehen. Vier Kinder und ein Erwachsener passen in die Kabine des Wagens und können sich für eine kurze Zeit wie wirkliche Feuerwehrleute fühlen. «Das war so hoch!», ruft Malou (7). Sie will zwar vielleicht später lieber Pferdefachfrau werden und ist vor allem gekommen, weil ihr Bruder die Feuerwehr toll findet, kann jedoch schon Wasser pumpen wie eine Grosse. Mit einem Schlauch zielt sie auf einen Spielzeugbrand, und das Löschen gelingt schon recht gut. «Das Zielen war schwer», gibt sie später zu.

Deswegen muss, wer Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden will, auch viel üben: Mindestens zehn Einsatzübungen im Jahr müssen die freiwilligen Feuerwehrleute absolvieren, um sich für den Ernstfall fit zu halten. «Wenn ich am Samstag ein wichtiges Fussballspiel habe, muss ich ja auch vorher trainieren», sagt Pascal Tresch (47), langjähriger Vizekommandant und frisch beförderter Kommandant. Seit 22 Jahren dient er in der Feuerwehr Ostermundigen zusätzlich zu seinem Vollzeitberuf. Ungefähr 300 Einsätze hat er in dieser Zeit gehabt. Schon als kleiner Junge wollte er zur Feuerwehr: «Ich wurde mit dem Feuerwehrvirus infiziert», sagt er lachend.

«Coole» Feuerwehrautos

Ganz so wie einige der jungen ­Besucher. Zolt (5) beispielsweise macht sich am Wasserschlauch schon ziemlich gut. Letzterer ist zwar noch etwas gross für den kleinen Mann, aber Zolt hat sichtlich Spass daran. Ein richtiger Profi ist Eric Beyeler (11). Er ist Sohn eines Feuerwehrmanns und hilft heute beim Losverkauf. Bereits mit 8 Jahren ist er im Feuerwehrauto mitgefahren, später möchte er auch mal Feuerwehrmann werden. «Möglichst viele Kinder sollen kommen!», möchte er mitteilen, und er ist überzeugt: «Es lohnt sich!» Die Feuerwehrautos findet er «sehr cool».

Leute zu finden, ist schwierig

Pascal Tresch freut sich über den regen Besucherandrang. «Leute mit Kindern sind unsere Zukunft», sagt er. Er weiss, dass heute alle viel zu tun haben, und ­bedauert, dass deswegen nicht viel mehr Jugendliche und Erwachsene den Weg zur freiwilligen Feuerwehr finden. Man spürt die gute Gemeinschaft unter den Feuerwehrleuten, die sich auch im Ernstfall aufeinander verlassen können müssen.

Heute trainieren sie, Türen aufzubrechen und in Atemschutzmasken un­terwegs zu sein. Tresch sagt: «Wir möchten der Bevölkerung auch zeigen, wofür sie Steuern zahlt.» Mit einem neuen Mannschaftswagen ist die Feuerwehr Ostermundigen mehr als bereit. Interessierte können ab 18 Jahren beitreten, Jugendliche ab 14 Jahren bereits bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Die Feuerwehr ist offen für neue Helden. (Berner Zeitung)