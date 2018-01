Kein Trottoir: Nun setzt Gemeinde auf Leuchtwesten

Der Diemerswiler Gemeinderat greift im Bestreben um mehr Verkehrssicherheit auf einer Kantonsstrasse zu einem ungewöhnlichen Mittel: Er installiert am Anfang und am Schluss einer viel befahrenen Strecke je einen Kasten mit Leuchtwesten. Fussgänger können sich bedienen.

Wie der Diemerswiler Gemeinderat am Freitag mitteilte, hat er nach eigenen Angaben den Kanton Bern wiederholt um Massnahmen entlang der Strasse zwischen Diemerswil und Münchenbuchsee gebeten – ohne Erfolg. Deshalb habe er nun die zwei Kästen an den Ausgängen der beiden Ortschaften aufhängen lassen.

Wer eine Leuchtweste verwenden wolle, solle sie im einen Kasten nehmen und am Ende des Wegs einfach wieder in den anderen Kasten hängen. Das Ganze ist als sechsmonatiger Versuch angelegt. Im Sommer will der Gemeinderat von Diemerswil Bilanz ziehen und entscheiden, ob die Kästen definitiv installiert werden.

Gemäss seinen Angaben ist die Kantonsstrasse zwischen Diemerswil und Münchenbuchsee nicht beleuchtet. Sie verfügt auch nicht über Velo- oder Mittelstreifen und hat keine Gehwege. Sie werde aber von Automobilisten je länger, je mehr benutzt, sei es als Spazierweg am Sonntag und als Schulweg für Kinder aus Diemerswil und Münchenbuchsee. (mib/sda)