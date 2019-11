Kein Gratis-ÖV für Senioren

Es wäre ein Novum im Kanton Bern gewesen: Menschen über 65 Jahre können gratis den Ortsbus benützen. Doch so weit kommt es in Münsingen nun doch nicht. Das Parlament lehnte dieses Anliegen am Dienstagabend klar ab und folgte damit dem Gemeinderat, der sich zuvor schon dagegen ausgesprochen hatte. Dafür will er nun beim Tarifverbund Libero prüfen lassen, ob in der Gemeinde ein Kurzstreckenabo eingeführt werden könnte. Damit soll die ÖV-Benützung angekurbelt werden.