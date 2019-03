Kein Geld für ein Wunschkonzert

Die Zahlen sind enttäuschend: Während beim Bund die Steuereinnahmen in die Höhe schnellen, lagen die Steuererträge in der Stadt Bern im Jahr 2018 mit 517 Millionen Franken um 8,6 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr. Zwar ist der erzielte Überschuss von 12,1 Millionen Franken besser als budgetiert. Aber in einer Zeit, in welcher der Wirtschaftsmotor brummt, ist dieser Wert nicht gerade berauschend.