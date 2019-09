Die erste nationale Klimademo ist zu Ende gegangen, schon am Abend begannen die Abbrucharbeiten an der Bühne auf dem Bundesplatz. Zehntausende Demonstranten hatten die Stadt Bern am Samstagnachmittag eingenommen. Plakate und Gesänge prägten das Bild, insgesamt ging es friedlich zu und her.