Katholiken ringen um ihr Frauenbild

Der Weg nach Rom ist lang. Sehr lang sogar. Ganze zwei Monate benötigte im Frühsommer 2016 eine bis zu 150-köpfige Gruppe, um von St. Gallen aus zum Petersdom zu gelangen.

Die Reise ins Zentrum der katholischen Weltkirche legten die Pilgerinnen und Pilger zu Fuss zurück, und sinnbildlicher hätten sie ihr Anliegen kaum ausdrücken können. Denn ihr eigentliches Ziel scheint in ähnlich weiter Ferne zu liegen: Die Frauen sollen, so die Forderung der bunten Truppe, in der noch immer von Männern dominierten Kirche endlich mehr zu sagen haben.

Bischof Felix Gmür höchstpersönlich zieht den Vergleich zwischen der realen Wegstrecke und dem Inhalt des Pilgerprojekts. «Kirche mit den Frauen» heisst dieses, was umgekehrt eben auch bedeutet, dass sich die offizielle Kirche mit ihrem strikten Nein zur Weihe von Priesterinnen ei­gentlich gegen die Frauen stellt.

Als Bischof von Basel, der auch für den Raum Bern zuständig ist, un­terstützt Gmür das Anliegen seit je – gemeinsam natürlich mit seinem Kollegen aus St. Gallen, wo die Reise anfing.

An einem Podiumsgespräch in Bern stellt Gmür aber klar: In seinem eigenen beruflichen Umfeld hätten die Frauen nie gefehlt. «Für mich ist es ganz normal, dass in der Kirche Männer und ­Frauen, Priester und Laien, Ältere und Jüngere mitarbeiten.»

Hürde um Hürde

Wieso die Pilgergruppe losgezogen ist? Auf dem Podium antwortet Hildegard Aepli, Theologin und Initiantin des Projekts. Sie redet von einem Gedankenblitz am Bettag 2013, berichtet weiter davon, dass sie das Vorhaben ­ohne die bischöfliche Unterstützung und ohne ihr Kernteam kaum verfolgt hätte. Sie sagt dies mit gutem Grund: Die Pilgernden hatten etliche Widerstände zu überwinden.

Davon berichtet der Kinofilm «Habemus Feminas», der am Anlass ebenfalls gezeigt wird. Drei Filmstudenten haben die Pilgergruppe nach Rom begleitet. Sie zeigen eins zu eins, dass auf so einer Reise nicht immer nur eitel Sonnenschein herrscht.

Der regelmässige Regen und die Reibereien, die sich bei einem so engen Zusammensein auf Dauer kaum vermeiden lassen, sind nicht einmal die grössten Hürden. Vielmehr macht den jungen Filmemachern das Verhalten der Kurie in Rom zu schaffen: Auch nach einem längeren Papierkrieg bekommen sie für den Petersplatz und den Petersdom keine Drehgenehmigung.

Ebenso offen zeigen sie die allgemeine Enttäuschung darüber, dass der Papst das Anliegen der Pilgergruppe nicht persönlich entgegennimmt. Die entsprechenden Papiere gelangen erst nach Wochen und nur über einen Umweg zu ihm.

Ein Weg aus dem Dilemma

In der Diskussion relativiert Bischof Gmür indes. Dass der Papst nicht jede der zahlreichen Pilgergruppen empfangen könne, verstehe sich eigentlich von selbst, sagt er. Deshalb sei auch die Annahme falsch, dass sich in Rom niemand für die Sache der Frau interessiere.

Bei Vertretern einer konservativen Linie löse das Thema nicht ohne Grund derart Nervosität aus. Weiter habe sich gerade in jüngerer Vergangenheit einiges bewegt – Gmür erinnert daran, dass unlängst zwei Frauen in hohe katholische Leitungsämter gewählt worden sind.

Gleichzeitig hält er fest, dass die kleine Schweiz in der Weltkirche kaum eine Rolle spiele. Ortskirchen wie jene in China hätten, obwohl sie in ihrem Land eine verschwindende Minderheit darstellten, rein zahlenmässig viel mehr Gewicht. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass das traditionelle Frauenbild auch hierzulande Anhänger habe.

In dieser Situation gibt sich Gmür mit Blick auf die Frage der Weihe von Priesterinnen keinen Illusionen hin. Bis sich da etwas bewege, «geht es wohl länger, als wir alle meinen», stellt er fest. Um gleich anzudeuten, dass noch ein anderer Weg aus dem Dilemma denkbar ist: Unter Umständen könnte man einfach das Priesteramt neu definieren.

Und sich insbesondere fragen, inwieweit die Weihe auf der einen und die Entscheidgewalt auf der anderen Seite zusammengehörten: Die Frauen müssten ja nicht zwingend Priesterinnen werden. «Chefinnen sein können sie aber alleweil.» (Berner Zeitung)