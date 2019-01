Wer am 1. Januar den Kater auskuriert hatte, konnte sich am Mittwoch in der Villa Bernau in Wabern zum Katerjassen treffen. So begrüssten 20 Kartenspielerinnen und -spieler von Wabern bis Schliern das neue Jahr fröhlich mit diesem urschweizerischen Zeitvertreib. Organisiert hatten das Turnier Julia und Christian Métraux (58, 62). Beide sind erfahrene Jasser und kamen zum Neujahrsjassen immer in die Bernau. Als die vorherigen Organisatoren vor zehn Jahren Nachfolger suchten, sprangen sie ein. «Jassen ist cool», findet Christian Métraux. Für ihn ist das Kartenspiel mal beruhigender Automatismus, mal volle Konzentration, vor allem aber gesellig.