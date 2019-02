Laut der Weko stimmten die Unternehmen ihre Preislisten ab, tauschten sich über ihre Mengenrabatte aus und sahen einen gemeinsamen Kies- und Betonbatzen vor. Die beiden Unternehmensgruppen hätten Kundinnen und Kunden zudem bestimmte Vergünstigungen nur dann gewährt, wenn sie sämtlichen Kies und Beton bei ihnen bezogen.

Zur Berechnung und Auszahlung der Rabatte und Vergünstigungen hätten Kästli und Alluvia zudem eine gemeinsame Inkassostelle betrieben, über die sie detaillierte Mengen- und Preisinformationen austauschten. Mit all diesen Verhaltensweisen verminderten die Unternehmen den Wettbewerbsdruck untereinander auf dem Beton- und Kiesmarkt im Raum Stadt Bern und Umgebung, schirmten sich gegen Konkurrenten ab und erhöhten ihren Spielraum für die Durchsetzung höherer Preise.

Diese Verhaltensweisen verstossen gegen das Kartellgesetz. Beide Unternehmen reagierten am Mittwoch auf den Befund der Weko, wiesen sämtliche Vorwürfe zurück und gaben bekannt, den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen zu wollen.

«Der vorliegende Entscheid basiert auf irritierend unvollständigen und zum Teil schlicht falschen Erhebungen. Die erhobenen Vorwürfe stimmen nicht und werden entschieden zurückgewiesen», lässt sich Kästli-Verwaltungsratspräsident Daniel Kästli in einer Mitteilung zitieren.

Das Ganze sei einer fairen und unabhängigen Verfahrensführung nicht würdig, so die Mitteilung weiter. Gleich tönt es von Alluvia: Die erhobenen Vorwürfe seien haltlos und würden in aller Form zurückgewiesen. Bereits die Untersuchung des Kiesmarkts in Bern durch das WEKO-Sekretariat sei irritierend unvollständig und mangelhaft.

Ausserdem seien entlastende Hinweise und Aussagen verkürzt und verfälscht wiedergegeben oder sogar ganz weggelassen. Mehrmalige Vorstösse der beiden Unternehmen, grundlegende Fakten im Sinne einer objektiven Beurteilung der Sachlage mit einzubeziehen, sind laut Alluvia und Kästli übergangen worden.

Heisses Eisen Die Wettbewerbskommission hatte ihre Untersuchen gegen verschiedene Kies- und Deponieunternehmen im Kanton Bern 2015 aufgenommen. Die Resultate wurden auch von der Politik mit Spannung erwartet. Dem Grossen Rat liegt ein Bericht der Finanzkontrolle vor, wonach das Kies- und Deponiewesen den Steuerzahler jährlich drei bis fünf Millionen Franken mehr kostet als nötig.