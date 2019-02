50 Vertreter von 25 Organisationen haben sich am Freitag in der Aula der Schule Weidteile in Nidau eingefunden. Es war der Startschuss zum Dialogprozess mit Befürwortern und Gegnern des A5-Westast-Projekts. Dieser Dialog soll in gut einem Jahr in einer Empfehlung an die Behördendelegation und den Kanton Bern gipfeln, wie es mit der Autobahn weitergehen könnte.