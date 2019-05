Kanton Bern erlässt restriktivere Spitalliste

So will der Kanton Bern spezialisierte Behandlungen weiter konzentrieren. Spitäler, die in den vergangenen Jahren gewisse Eingriffe gar nicht oder nur selten durchgeführt haben, müssen auf einen Leistungsauftrag für diese Operationen verzichten, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte. Neuanträge wurden zurückhaltend und nur auf zwei Jahre befristet erteilt.