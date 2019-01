Weil sich zahlreiche Ratsmitglieder dagegen sträuben, dem Rechtsaussen-Provokateur Erich Hess (SVP) und Dreifachparlamentarier den Weg zum Ratspräsidium 2021 zu ­ebnen, war seine Wahl auch am Mittwoch noch ungewiss.

Wie diese Zeitung letzte ­Woche berichtete, steht mit SVP-Stadtrat Kurt Rüegsegger ein Sprengkandidat bereit. Die Rot-Grün-Mitte-Parteien hielten sich am Mittwoch noch bedeckt, was ihre Strategie für den Donnerstagabend an­belangt. Für eine Prognose indes braucht es keine prophetischen ­Fähigkeiten: Falls Hess reüssiert, wird er dies mit einem schlechten Ergebnis tun. Denn auch wenn sich die pragmatische ­Haltung durchsetzen sollte, ihm die Chance zu gewähren, dürften sich insbesondere viele Stadträtinnen und Stadt­räte von Mitte-links der Stimme enthalten. Oder sie wählen jemand anders: Wie die Stadtratssekretärin Nadja ­Bischoff am Mittwoch auf Anfrage erklärte, ist für das Amt als zweiter Ratsvize grundsätzlich jedes Stadtratsmitglied wählbar. Weil das Ratsreglement kein Nominationsverfahren vorgibt, können Kandidaturen auch noch kurzfristig lanciert werden.