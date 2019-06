Kampfkafi und Gleichstellungsgipfeli an der Uni

Im Uni-Alltag sind die Rollen oft andersrum verteilt. Zwar sind heute bereits über die Hälfte der Studierenden weiblich. Bei den Professuren sieht es jedoch anders aus. Dort beträgt die Frauenquote bloss 27 Prozent. Viel zu wenig, findet die Studierendenschaft der Universität Bern (SUB), die im Rahmen des Frauenstreiks eine Petition lanciert hat. In dieser fordern die Studentinnen und Studenten eine Frauenquote von 50 Prozent bei Professuren und Dozenturen an der Uni Bern.

«Wir fordern eine faire Verteilung der Macht auf alle Geschlechter», sagte Valentina Achermann, Vorständin für Gleichstellung bei der SUB, in ihrer kämpferischen Rede. Von der Universitätsleitung sei man in den vorangegangenen Jahren immer wieder vertröstet worden. Aber die Geduld sei nun aufgebraucht, sagt Achermann. «Der Frauenstreik ist der Startschuss für einen Umbau der Strukturen der Universität.»

Von der Universitätsleitung anwesend war Silvia Schroer. Sie ist die einzige Frau im sechsköpfigen Führungsgremium der Universität Bern. «Wir nehmen dieser Forderungen mit wachen Augen und offenen Ohren entgegen», versprach sie. Schroer ist zuversichtlich, dass sich in den kommenden Jahren viel tun wird. Je «weiblicher» das Wissen werde, desto ausgeglichener werde auch das Geschlechterverhältnis bei den Professuren.