Eine Enteignung

Beschwerdeführer Christian Guggisberg ist nicht gegen den Verkauf des Kabelnetzes. Für ihn stellen sich zwei zentrale Fragen: Wer soll das Geld aus dem Verkauf erhalten? Und wem gehört das Geld, das sich noch in der Spezialfinanzierung befindet? Es geht um einen Gesamtbetrag von immerhin fast 600'000 Franken.

Die Gemeindeversammlung beschloss, dass das Geld vollumfänglich in die Gemeindekasse fliessen soll. Für Guggisberg kommt das einer materiellen Enteignung gleich. Denn der Aufbau und der Betrieb des Kabelnetzes habe die Gemeinde nichts gekostet. Guggisberg: «Die bisherigen Investitionen haben die Abonnenten mit ihren Gebühren bezahlt.» Jetzt erhielten sie ihr Geld nicht zurück, das ihnen gehöre.

Bereits an der Gemeindeversammlung von Anfang Dezember hatte er in seinem Votum auf diesen Umstand hingewiesen. Zudem bemängelte Guggisberg, dass der Bestand der Spezialfinanzierung in der Botschaft nicht explizit erwähnt war. Erst auf Nachfrage nannte der Gemeinderat den Betrag von fast 465'000 Franken, der lediglich im Budget 2019 unter Sondereffekte auftauchte.

Gebühren markant höher

Mit seinem Antrag, dass zwei Drittel dieses Geldes an die Abonnenten ausgeschüttet werden sollten, unterlag Christian Guggisberg an der Versammlung deutlich. Aber er erwähnte schon damals, dass er sich eine Beschwerde vorbehalte. Er habe danach bei verschiedenen Behörden versucht, an Informationen zur Auflösung von Spezialfinanzierungen zu kommen. Aber niemand habe ihm Auskunft gegeben. Deshalb hat er Ende Dezember beim Regierungsstatthalter eine Beschwerde gegen den Beschluss eingereicht.