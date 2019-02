«Es ist schön, dass es hier jetzt etwas gibt, wo man sich reinsetzen und einfach mal herunterfahren kann», sagt Esra Arslan. Viele Leute würden abends bei McDonald’s landen, auch für eine Tasse Kaffee. Mit ihrem neuen Projekt soll nun ein weiteres Angebot für Kaffee geschaffen werden. Dieser kommt von der Berner Rösterei Blaser.

Punkten wollen die Betreiber auch mit selbst gemachten Waffeln, Pancakes und orientalischen Snacks. Und neben der Qualität ist dem jungen Ehepaar genauso wichtig, dass sich die künftigen Gäste im Espressohuus wohlfühlen. Für Familien steht im frisch renovierten Raum eine Kinderecke bereit, «jüngere dürfen auch gerne in unserer Lounge ‹chillen›», sagt Esra Arslan und lacht.

Mut und Risikobereitschaft

Lange hat Esra Arslan, die ursprünglich aus der Gesundheitsbranche kommt, davon geträumt, ein eigenes Lokal aufzumachen. Die Gastronomie kennt sie von ihren Eltern, die auch einen Betrieb führten. «Klar, wir sind beides keine Profis, aber wir haben unser ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt und werden immer unser Bestes geben.» Es habe einiges an Mut und auch Risikobereitschaft gebraucht, den Schritt zu wagen. «Ich denke, dass mir bei der Umsetzung aber mein Beruf in der Gesundheitsbranche entgegenkommt, vor allem was Hygiene und Organisation angeht», so Esra Arslan.

Das Ehepaar teilt sich die Aufgaben im Café auf. Esra amtet als Gastgeberin und Kaffeemaschinenexpertin, Faruk ist für die Buchhaltung zuständig. Ansonsten ist der 28-Jährige weiterhin als Businessanalyst tätig. «Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, bis wir wissen, wie wir ankommen», sagt Faruk Arslan. Denn was genau auf sie zukommt, wissen die beiden nicht. «Zollikofen ist eine Wundertüte, die Gemeinde entwickelt sich und ist kontinuierlich im Wandel.» Beide sind aber überzeugt, mit ihren Kaffeeprodukten und den frischen Snacks wie Waffeln bei den Gästen punkten zu können. Und im Frühling haben Esra und Faruk Arslan noch mehr zu feiern – sie werden nämlich Eltern.