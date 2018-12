Juso distanziert sich von Plakat

Bei der Anti-Pnos-Demo am Samstag in Bern hielt eine Gruppe innerhalb des Demozuges ein fragwürdiges Transparent in die Höhe. «Ein Baum, ein Strick, ein Pnos-Genick» stand dort geschrieben. Die Juso der Stadt Bern, eine Mitorganisatorin der Kundgebung, distanziert sich auf Anfrage von dem heiklen Plakat. «Wir lehnen jegliche Gewalt als politisches Mittel ab», sagt Juso-Mediensprecher Jérémie Reusser.