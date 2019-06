Jugendliche ertrinkt in der Aare

Am Mittwochnachmittag barg die Kantonspolizei Bern beim Stauwehr Engehalde in Bern eine leblose Jugendliche aus der Aare. Wie die Kapo mitteilt, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 16-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Die Meldung zu einer leblosen Person in der Aare war um 14.30 Uhr eingegangen.