Jonathan Gimmel wird Präsident der Dachstiftung KBM-ZPK

Der 48-jährige Worber Jonathan Gimmel übernimmt die Nachfolge von Jürg Bucher an der Spitze der Dachstiftung Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee (KMB-ZPK). Gimmel hat die Dachstiftung seit letztem Herbst bereits ad interim geleitet.

Gimmel ist seit 1990 in verschiedenen Funktionen bei der Stadt Bern tätig. Heute leitet er den Ressourcenbereich der Präsidialdirektion und die Digitalkonferenz der Stadt Bern. Seit 2015 ist Gimmel Mitglied der Dachstiftung KMB-ZPK. Zuvor gehörte er als langjähriger Worber Gemeinderat der Stiftung Kunstmuseum Bern an, wie die bernische Erziehungsdirektion am Donnerstag mitteilte.