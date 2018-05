Joggen auf Japanisch

Erst vor kurzem hat man sie zuhauf gesehen: die zur Grimasse verzerrten und verschwitzten Gesichter der Läufer, die sich Kilometer um Kilometer dem Ziel des Grand Prix von Bern entgegenquälten. Und viele von ihnen haben die Strapazen der Strecke wohl noch einige Tage danach gespürt. Die Knie, die beim Treppensteigen schmerzen; die Hüfte, die eingerostet ist; die Muskeln, die sich nur langsam erholen ­wollen.

Solche schmerzvolle Erlebnisse soll es beim sogenannten Slow Jogging nicht mehr geben. Die «langsame Art zu laufen» wurde vor einigen Jahren in Japan ins Leben gerufen. Nach und nach wird sie nun über den asiatischen Kontinent hinweg bis in die Schweiz bekannt.

«Der Name ist wirklich das Einzige, was mir an diesem Joggingstil nicht gefällt, denn man kann genauso schnell oder sogar noch schneller sein als beim herkömmlichen Joggen», stellt Kerstin Frickmann klar. Seit einigen Wochen kann sie sich erste ausgebildete Slow-Jogging-Trainerin der Schweiz nennen. Sie läuft mittlerweile locker 8 Kilometer in 50 Minuten in diesem Laufstil.

Kleine, dafür viele Schritte

Die Düdingerin ist durch Zufall über die Sportart des japanischen Professors Hiroaki Tanaka gestolpert, als sie für ihre Arbeit an einem Buchprojekt im Internet recherchierte. «Ich sah diesem älteren Herrn zu, wie er in einem ungewöhnlichen Laufstil lief – stets mit einem Lächeln im Gesicht. Das hat mich sofort angesprochen.» Denn genau das will Slow Jogging: Laufen ohne leidende Miene, den Kopf erhoben, den Mund zu einem Lächeln verzogen. Diese Laufform bereite keinerlei körperliche Schmerzen, «das Lächeln soll der Massstab dafür sein, dass die Belastungsgrenze nicht überschritten wird», erklärt die ausgebildete Medizinerin begeistert.

Es gibt aber durchaus einiges zu beachten, will man die Methode korrekt anwenden: Der Schritt beginnt nicht etwa bei der Ferse, der Fuss wird von der Mitte her abgesenkt. So gibt es keinen Schlag aufs Knie. Ausserdem sollte die Schrittlänge bewusst kurz gehalten werden. Dafür versucht man, zwischen 180 und 200 Schritte pro Minute zu machen. «Wenn man sich an diese Vor­gaben hält, werden auch nach 10 Kilometern keine Beschwerden auftauchen.»

Ein gutes Gefühl

Kann das wirklich stimmen?

Die Autorin hat den Test gemacht und den Laufstil ausprobiert. Tatsächlich werden laut Kerstin Frickmann beim Slow Jogging bestimmte Muskeln intensiver beansprucht als beim herkömmlichen Joggen. An die vielen kleinen Schritte muss man sich gewöhnen – und daran, den Kopf aufrecht zu halten und jederzeit ein Lächeln aufzusetzen, erst recht. Nach einer Runde Slow Jogging ist man noch nicht ins Schwitzen geraten, Schmerzen hat man keine, aber trotzdem das Gefühl, etwas geleistet zu ­haben.

«30 Minuten reichen aus, um ein solch positives Gefühl auszulösen, Slow Jogging soll ein Genusslauf sein», sagt Kerstin Frickmann. Und das sei ein grosser Unterschied zum Leistungsjoggen, wo viele Leute über ihre Grenzen hinausgingen. «Ich höre immer wieder den Satz: ‹No pain, no gain›, also ohne Schmerz kein Gewinn. Das ist einfach falsch.» Man müsse auf seinen Körper hören, denn wenn etwas schmerze, sei das grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. «Und es muss nicht sein.»

Noch nicht massentauglich

2009 lief der erste Bericht über Slow Jogging im japanischen Fernsehen, ein Trend wurde im Land aber erst 2015 ausgelöst. Dann nämlich beobachtete ein Reporter das kaiserliche Ehepaar, das bereits achtzigjährig war, beim Laufen im Park. Seither hat vor allem Entdecker Hiroaki Tanaka viele Studien durchgeführt, die die positiven Effekte von Slow Jogging hervorheben sollen. Trotzdem ist der Laufstil bisher noch nicht massentauglich geworden, obwohl es unter anderen japanische Marathonläufer gibt, die sich die gesamten 42 Kilometer auf diese Art fortbewegen.

«Vielleicht ist das so, weil es erst mal ungewöhnlich aussieht, wenn man es nicht kennt», mutmasst Kerstin Frickmann. Beim Nordic Walking mit den Laufstöcken zum Beispiel sei das in den Anfängen genau gleich gewesen. «Die Leute fragen sich, was die kleinen Schritte sollen, und sind vielleicht etwas skeptisch.» Trotzdem ist die 53-jährige Trainerin zuversichtlich, dass Slow Jogging eine Laufform für jedermann werden kann. «Die Intensität und die Geschwindigkeit sind für alle anpassungsfähig. Ob alt oder jung, übergewichtig oder nicht, die Fitness wird verbessert, der Blutdruck gesenkt.» Und da man nach einer solchen Joggingeinheit keine Schmerzen verspüre, werde die Überwindung auch immer kleiner.

«Die Leute fragen sich, was die kleinen Schritte sollen, und sind vielleicht am Anfang etwas skeptisch.»Kerstin Frickmann

Kerstin Frickmann wird die Sportart in der nächsten Zeit in Firmen und sportlichen Institutionen wie Universitäten vorstellen. Zum Beispiel im AKW Mühleberg, wo sie die Mitarbeiter motivieren will, sich mithilfe von Slow Jogging mehr zu bewegen. «Wenn ich bereits fünf Mitarbeiter überzeugen kann, sich mehr zu bewegen, habe ich mein Ziel erreicht.» (Berner Zeitung)