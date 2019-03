Chaos im Eichholz?

Ein Ausleihstandort, wo gerade im Sommer fleissig parkiert werden dürfte, ist das Eichholz. Manch ein Aareschwimmer aus der Stadt Bern wird sich das neue Angebot wohl zunutze machen und statt zu Fuss künftig mit dem Publibike zum Camping Eichholz gelangen, um sich danach die Aare hinuntertreiben zu lassen. Ein Chaos mit einer übervollen Station wegen zu vieler Velos drohe aber nicht, glaubt Publibike-Geschäftsleiter Tobias Ebinger. «Wir gehen davon aus, dass sich das ausgleicht.» Denn die Velos, welche die Aareschwimmer abstellten, könnten Besucher der Eichholz-Wiese wiederum nutzen, um nach Hause zu fahren.

«Wir werden sehen, wie sich das entwickelt», so Ebinger. Stauten sich beim Eichholz die Fahrräder, würden sie dort voraussichtlich regelmässiger an weniger ausgelastete Stationen verschoben. Für solche Transporte sowie den Akkuwechsel bei E-Bikes wird in Köniz – wie in Bern – das Kompetenzzentrum Arbeit zuständig sein.