Jetzt gibt es vor der Reitschule ein Frauen-Pissoir

Jetzt gibt es auf dem Vorplatz der Reitschule ein Frauenpissoir. Die Anlage steht auf dem Vorplatz des alternativen Kulturzentrums Reitschule gegenüber dem bereits bestehenden Männerpissoir.

Wie die Präsidialdirektion der Stadt Bern am Freitag mitteilte, besteht die neue WC-Anlage aus drei Stehklosetts. In den Kabinen gibt es einen Kasten mit Desinfektionsmittel, um die Hände zu säubern. Die Klosetts befinden sich in drei einfach zu reinigenden Kabinen aus Chromstahl.