Jetzt baut Thömu den Bikepark

Typisch dafür ist, dass mit dem Ja der Könizerinnen und Könizer Anfang 2014 noch nicht die letzte Hürde geschafft war: Ein Jahr nach der Volksabstimmung trat plötzlich der Bund auf die Bremse und kritisierte, in der vorgesehenen Grösse schaffe Binggeli eine unzulässige Kleinbauzone mitten im Landwirtschaftsgebiet. Binggeli musste sein Vorhaben ein weiteres Mal verkleinern, damit der Bund seine Beschwerde zurückzog und der Kanton die notwendige Überbauungsordnung bewilligen konnte. Das war im Hochsommer 2016.

Seither tat sich wenig bis nichts auf dem Areal, zu dem auch die Produktions- und Werkstatträumlichkeiten von Thömus Veloshop gehören. Manch Aussenstehender fragte sich insgeheim schon, was wohl aus dem Projekt geworden sei, zumal der Veloshop zwischenzeitlich mit einer wirtschaftlichen Delle zu kämpfen hatte. Doch jetzt schafft Binggeli Klarheit:Am Mittwochabend feiert er mit seinen Mitstreitern den Spatenstich zum, wie das Projekt offiziell heisst, Swiss Bike Park.

Wobei Binggeli gleich zweierlei klarstellt: Drei Jahre seien für die Detailplanung und das anschliessende Baubewilligungsverfahren keine lange, sondern im Gegenteil eine sehr kurze Zeit. Und: Der Park sei auch nicht einfach mehr nur eine Sache von Thömus. Getragen werde er mittlerweile von einer selbstständigen Stiftung, die in der Velobranche und generell in der Wirtschaft, aber auch in Sport und Politik breit abgestützt sei.

Für 15 Millionen

So muss es auch sein. Immerhin soll der Bikepark nicht weniger als 15 Millionen Franken kosten. Binggeli sagt offen, dass die Finanzierung noch nicht bis ins Letzte gesichert ist. Trotzdem zeigt er sich zuversichtlich, dass sich die fehlenden Gelder noch beschaffen lassen. «Wir möchten mit möglichst wenig Bankkrediten auskommen.»

Bild: Beat Mathys

In einer ersten Etappe entsteht bis zum Herbst der eigentliche Park. Auf rund drei Hektaren wird er diverse Rundkurse bereithalten, dazu als weitere Attraktionen auch Fahrten durch Serpentinen und über Buckelpisten sowie Sprünge in ein Luftkissen bieten. Von einem reinen Funpark, wie er ursprünglich gedacht war, redet Binggeli allerdings nicht mehr. Das Angebot fasst er viel breiter. Neben dem Hobbygümmeler, der auf dem Mountainbike das Vergnügen sucht, soll auch der Alltagsvelofahrer, der auf dem E-Bike Sicherheit gewinnen will, zum Zug kommen. Und natürlich der Sportler, der trainiert.