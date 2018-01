Japigo zieht via Spitalgasse in die Markthalle

Die Zügelkisten im Restaurant Japigo passen in das traurige Bild, das die Berner Kaiserhauspassage seit letzter Woche abgibt: alle Läden leer geräumt, eine kleine Geisterstadt, die auf ihre Sanierung wartet. Fast vier Jahre lang will die Nationalbank, Eigen­tümerin der Liegenschaft, diese umbauen.

Zügiger gehts für das Japigo weiter – an der Spitalgasse 33, wo nach der Imbisskette Hitzberger und der «Gärtnerei» zuletzt auch der Inder Shalimar nicht nachhaltig Wurzeln schlagen konnte. Dem Japigo, das im Kaiserhaus jahrelang ein deutlich grösseres Lokal füllte, würde dies wohl locker gelingen – wenn es denn wollte. Wie diese Zeitung schon im Dezember 2016 schrieb, als die Renaissance der Markthalle bekannt wurde, zieht es das japanische Restaurant aber in den Gastrotempel am Bubenbergplatz, wenn dieser – frühestens – im Herbst wieder eröffnet wird.

«Der Umzug in die Markthalle ist unser inniger Wunsch», bestätigt Hans Merki, zusammen mit René Huber Eigentümer des Japigo. Ihrer Kundschaft gegenüber kommunizierten die Japigo-Betreiber das künftige Wirken in der Markthalle sogar so, als wäre es beschlossene Sache. «Das war ein bisschen frech», sagt Merki und betont: «Von den künftigen Untermietern in der Markthalle hat noch niemand einen Vertrag, auch wir nicht.» Bekanntlich übernimmt die Migros die ganze Markthalle als Generalmieterin; sie lanciert darin aber keine eigenen Marken, sondern strebt einen Mix verschiedener, mehrheitlich lokaler Gastroprojekte an.

Noch kein Vertrag, aber viel zu melden: Hans Merki ist der Gründer alten Markthalle, René Huber Verwaltungsratspräsident der Markthalle Cityhof Bern AG, den beiden gehört die Liegenschaft. Mit anderen Worten: Sie vermieten die Markthalle, in die sie als einer der Untermieter einziehen möchten.

An der Spitalgasse eröffnet das Japigo nächsten Monat – wann genau, hängt laut Hans Merki von den notwendigen Umbauarbeiten ab. Ein Jahr lang hatten die Japigo-Betreiber vergeblich nach einer Übergangslösung gesucht. Dass es doch noch klappt, wissen sie seit Donnerstag definitiv. Bald kommen die Zügelkisten im Kaiserhaus weg. An die Spitalgasse 33, die ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Kaiserhaus und Markthalle liegt. (Berner Zeitung)