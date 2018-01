Jaëls Baby ist da

Jaël Malli, die vor allem mit ihrer Band Lunik Bekanntheit erlangte, wurde am Silvesterabend zum ersten Mal Mutter. Via Facebook berichtete die Sängerin von der Geburt ihres Kindes: «Seit dem 31.12.2017 bin ich glückliche Mama von meinem träumerischen Söhnchen Eliah Lorin. Wir sind beide wohlauf und sehr verliebt ineinander!», schrieb die 38-Jährige am Donnerstagabend. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von Babyfüsschen.

Jaël ist nicht die einzige Berner Prominente, die an Silvester 2017 Mutter wurde: Auch Rahel Grunder, die Freundin des Schriftstellers Pedro Lenz, brachte am 31. Dezember einen Sohn zur Welt. (chh)