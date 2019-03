Nach einigen wenigen Klicks kann Uwe E. Jocham sofort sagen, wie es seiner Insel-Gruppe geht. Wie viele Patienten werden ambulant behandelt? Wie viele stationär? Wie stehen die Finanzzahlen? Und wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? All das sieht er auf einen Blick, wenn er in seinem Büro am Computer ist.