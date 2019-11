Insel Gruppe führt zwei Direktionen zusammen

Müller-Hübenthal ist Diplom-Ingenieur, Architekt, Immobilienökonom und hat Unternehmensführung studiert. Acht Jahre arbeitete er für Beratungsunternehmen. Darüber hinaus war er in leitenden Funktionen in internationalen Konzernen wie Siemens oder zuletzt in der Automobilbranche tätig.

Er hat seine Stelle bei der Insel Gruppe im Oktober 2019 angetreten. Auf Anfang 2020 übernimmt er die operative Gesamtleitung der zusammengeführten Direktionen. Die Insel Gruppe besteht aus dem Inselspital (Universitätsspital) und den fünf Spitälern Aarberg, Belp, Münsingen, Riggisberg und Tiefenau.