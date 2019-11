Indooranlage mit über 3300 Hanfpflanzen ausgehoben

In einem Gebäude an der Schwarztorstrasse in Bern wurden am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr mehrere Hanfpflanzen entdeckt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei der anschliessend durchgeführten Hausdurchsuchung in mehreren Räumen insgesamt 3381 Hanfpflanzen sicher, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt.