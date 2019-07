In der Café-Bar übernimmt nun die Tochter

Fabienne Dähler hätte alle Hände voll zu tun. Doch noch ist sie am Telefon. «Mami, ich muss», sagt sie und legt auf. So ist es, sie muss jetzt. Denn kürzlich hat sie zusammen mit ihrem Partner Stefan Minimayr die Café-Bar 21 in Toffen übernommen. Zuvor führte ihre Mutter Elisabeth Dähler den Betrieb.