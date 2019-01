«Das geht für mich nicht.» So sagt es Franziska Hess. Sie ist Leiterin der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Was für sie nicht geht, ist eine Sparmassnahme des Grossen Rats. Im Herbst 2017 hat dieser beschlossen, die Finanzierung von Praktikumsstellen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu streichen. «Dies hat einen direkten und unangenehmen Einfluss auf unsere Arbeit.»