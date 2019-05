In acht Tagen gleich zweimal an die Urne

Am 24. November werden die Stimmbürger von Münchenbuchsee an die Urne gerufen: Die Abstimmung über das Budget steht an. Sie werden sich wie im Hamsterrad vorkommen – zumindest dann, wenn es bei den Ständeratswahlen im Kanton Bern zu einem zweiten Wahlgang kommt. Dieser Termin wurde nun vom Regierungsrat definitiv festgelegt. Es ist der 17. No­vember, vier Wochen nach den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober. Und eine Woche vor der Abstimmung in Buchsi.