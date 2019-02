Das Worber Holzunternehmen Olwo AG und die BKW AEK Contracting AG wollen in den nächsten Jahren in Worb ein Fernwärmenetz aufbauen. Im Endausbau soll es so viel Energie abgeben, dass damit umgerechnet 2500 Wohneinheiten geheizt werden könnten.

Wie die BKW AEK Contracting AG am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab, will die Gemeinde Worb die beiden Schulhäuser Worbboden und Sonnhalde inklusive Feuerwehr- und Werkhofgebäude dem Fernwärmenetz anschliessen. Diese Firma ergänzte damit eine Mitteilung der Olwo AG.