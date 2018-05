In Schloss Holligen spukt ein Geist

An der Holligenstrasse, in einem Park, hinter Hecken und Bäumen versteckt, steht ein Juwel. Es ist das Schloss Holligen, das hier scheinbar still im Dornröschenschlaf schlummert und sich vom Publikum abschottet. Ab und zu werden zwar kulturelle Anlässe durchgeführt, selten aber gibt es die Möglichkeit, dass der Schlossherr Christophe von Werdt Interessierte durch das Anwesen führt und die interessante Geschichte dazu erzählt. Was vor wenigen Tagen der Fall war.

Der Berner Osteuropa-Historiker Christophe von Werdt ist ein Sprössling der Familie von Mutach, in deren Besitz das Schloss seit 1783 war. «Die letzte Vertreterin der Mutachs war meine Grossmutter, die 1990 starb», erzählt Christophe von Werdt. Und mit ihr starb auch der Familienname der von Mutachs aus.

Das Schloss Holligen befindet sich heute im Besitz der Familie von Werdt, der Donjon aber (der 500-jährige Wohnturm) wurde 1995 in die Stiftung Schloss Holligen eingebracht, deren Präsident Christophe von Werdt ist. Zudem ist der 49-Jährige Unternehmer und Exekutivmitglied der Burgergemeinde Bern.

Der steinreiche Schulthess

Es war «Der herrliche Schult­hess» Wilhelm von Diesbach, der das Schloss Holligen zwischen 1495 und 1510 bauen liess. Seine Familie – ihr gehörte auch das Schloss Worb – schaffte im 15. Jahrhundert den sozialen ­Aufstieg, unter anderem mittels Bergwerksunternehmungen sowie französischen Solddienstzahlungen. «Es war damals die reichste Berner Familie», sagt Christophe von Werdt.

Wilhelm selbst soll besser im Geldausgeben als im Geldverwalten gewesen ein. Immerhin hatte er auch eine soziale Ader, er soll Künstler unterstützt haben. Ein anderes Hobby war die Alchemie. Doch auch ihm gelang das Goldmachen aus unterschiedlichsten Stoffen nicht. Bei seinem Tod 1517 hierliess er einen Schuldenberg, der seine Erben zur Veräusserung des Holligengutes zwang. In den folgenden Jahrzehnten wechselte das Schloss mehrmals die Besitzer – die auch in den Konkurs schlitterten. Ab 1764 gehörte das Schloss Gabriel Herport. Er gestaltete den Donjon im barocken Stil um und liess eine Allee anpflanzen, die 1992 gefällt werden musste.

Über Herports Schwiegersohn gelangte das Anwesen schliesslich in die Familie von Mutach. Im 19. Jahrhundert wurden unter anderem ein sechssäuliges Peristyl sowie zwei Pavillons gebaut. Der eine diente als Waschhaus, der andere als Familiengruft. Zudem wurde, laut Christophe von Werdt, der erste englische Garten in der Stadt Bern angelegt. Es gibt ihn heute noch, mit einem nierenförmigen Teich, einem Brücklein und einem kleinen Wasserfall.

Ein Gespenst und wilde Tiere

Holligen wäre kein Schloss, wenn es da nicht auch ein Gespenst ­gäbe. Es macht sich mit einem unerklärlichen Glockengeläut bemerkbar.

Und so kam es dazu: Eine französische Prinzessin, die vor einigen Hundert Jahren hier lebte, liess Glockenzüge einbauen, um zu jeder Tages- und Nachtzeit die Bediensteten zu rufen. Eine Frau, die gerade ein Kind geboren hatte, erschrak eines Nachts ob des Geläuts dermassen, dass sie starb. Worauf deren Mann die Prinzessin zum Gespenst verfluchte. «Das ist zwar nur eine literarische Erfindung aus dem 19. Jahrhundert», erzählt Christophe von Werdt.

«Tatsächlich wahr aber ist, dass in einer Sommernacht 1816 die Glocken geläutet haben, ohne dass sie jemand in Gang gesetzt hat.» Der Vorfall sei gar von Universitätsprofessoren untersucht worden, sie hätten unbekannte atmosphärische Kräfte dafür verantwortlich gemacht. «Meine Grossmutter hat mir erzählt, dass die Glocken immer wieder geläutet haben», sagt von Werdt.

«Wahr ist, dass in einer Sommernacht 1816 die Glocken geläutet haben, ohne dass sie jemand in Gang gesetzt hat.»Christophe von Werd

In den 1950er-Jahren habe man die Kinder davor gewarnt, in den Schlosspark zu gehen. Nicht wegen Gespenstern. Vielmehr gäbe es dort echte Löwen, man höre sie brüllen – was unglaublich, aber wahr ist. Zu dieser Geschichte gibt es Gerichtsunter­lagen. Ein gewisser Fritz Reber, Tierbändiger, hielt im Landwirtschaftsgebäude des Gutes fünf Löwen, einen Panther, zwei Affen und einen Bären.

Kultur im Schlossturm

Die Räumlichkeiten im Turm von Schloss Holligen können von Mai bis Oktober für Firmenanlässe, Ausstellungen und Konzerte gemietet werden. Unter dem Titel «Kultur im Turm» stehen 2018 diverse Veranstaltungen auf dem Programm. Die übrigen Gebäude im Schlossareal – insgesamt sind sieben Wohnungen bewohnt – sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. (Berner Zeitung)