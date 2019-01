Am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ereignete sich in Häutligen (Gemeinde Wichtrach) ein schwerer Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt, hatte sich ein Mann im Rahmen von Aushubarbeiten in einer Grube aufgehalten, als er aus noch nicht bekannten Gründen verschüttet wurde.