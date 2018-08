In Freiburg startet Publibike harzig

Die Stadt Freiburg ist vieles, doch ein Velomekka ist sie nicht. Zumindest, wenn man der Rangliste der velo­freundlichsten Städte des Dachverbandes Pro Velo glaubt: Bei den mittelgrossen Städten liegt Freiburg abgeschlagen auf dem zehnten und letzten Platz.

Das dürfte nicht zuletzt an der Topografie liegen – wer von der Unterstadt zum Bahnhof ­radeln will, braucht stramme ­Waden. Deshalb setzt das Anfang ­Juli in Freiburg von Publibike neu lancierte öffentliche Veloverleihnetz auf E-Bikes – mit ihnen lassen sich die Steigungen leichter erklimmen.

75 von 100 Velos ­haben einen Elektromotor; das ist der grösste Anteil schweizweit. In Bern und Zürich haben nur die Hälfte der Publi­bikes einen Motor. Und die E-Bikes sind beliebt in der Saane­stadt: Sie würden rund drei Viertel der bisher ausgeliehenen ­Velos ausmachen, schreibt Tobias Ebinger, stellvertretender Geschäftsführer von Publibike, auf Anfrage.

Besser als altes System

Rund 1400 Fahrten verzeichnete Publibike seit der Eröffnung des neuen Netzes am 3. Juli. Das seien mehr als im Vorjahreszeitraum mit dem alten System: Im ganzen Jahr 2017 gab es damit ­gerade einmal 3500 Fahrten. ­Publibike verzeichnet nun rund 40 Fahrten pro Tag. Ebinger hofft aber, dass diese Zahl bald ansteigen wird.

«Momentan ist noch Ferienzeit, und unser Angebot ist auf Pendler – und in Freiburg besonders auf Studierende – ausgerichtet.» Mit Studien­beginn dürften bald mehr violette Velos auf den Freiburger Stras­sen unterwegs sein. Besonders beliebt sind die Statio­nen am Hauptbahnhof, auf der Grenette, am Bahnhof Poya und in Marly.

Im Vergleich mit anderen Städten sind die Freiburger Zahlen bescheiden. In Bern beispielsweise verzeichnet die Tochter­firma von Postauto fast so viele Fahrten pro Tag wie in Freiburg in ganzen fünf Wochen. In Bern werden mit rund 700 Fahrrädern bis zu 1000 Fahrten pro Tag unternommen – im Gegensatz zu 40 mit 100 Leih­velos in Freiburg. Die Kehrseite des Erfolgs in Bern: Auch Vandalen sind auf ­Publibike aufmerksam geworden und sabotieren das System.

Stetiger Ausbau geplant

Ebinger betont, dass Publibike in Bern schon länger präsent sei, nämlich seit April. In den ersten Wochen seien die Zahlen ähnlich ­gewesen wie in Freiburg. Ende Juni sei das Netz ausgebaut worden und die Zahl der Fahrten angestiegen.

Könnte es auch daran liegen, dass Freiburg weniger Velo­stadt ist als Bern? Ebinger wägt ab: Einerseits helfe es, wenn es in einer Stadt bereits eine gute In­frastruktur für Velos gebe.

Andererseits böte eine Stadt, in der ­weniger Leute bereits ein eigenes Velo hätten, mehr Chancen für ein Verleihsystem. Aussagekräftige Zahlen zu Freiburg gebe es erst in einigen Wochen, wenn die Ferien vorbei seien.

Das Netz soll jedenfalls wie geplant ausgebaut werden. Bis zum Frühling 2019 sollen 15 neue ­Stationen in Betrieb genommen werden und weitere 10 bis 2020. Dann werden den Freiburge­rinnen und Freiburgern 315 Leihvelos zur Verfügung stehen.

Für Studierende sind Spezialangebote geplant. Laut Ebinger laufen dazu momentan Gespräche mit der Universität und den Hochschulen. (Freiburger Nachrichten)