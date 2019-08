In Gold, Silber, Rot und Schwarz präsentierte sich der Fahnenwald – doch hoppla, unvermittelt auch in Blau und Gold. Neben Muriger Mauerkrone und Gümliger Lilien, neben Berner Bär und Schweizerkreuz schmückten Europas goldene Sterne auf blauem Grund die Strassen im Berner Vorort. Wie ungewöhnlich in diesen patriotischen Zeiten.

Ein Bekenntnis zu Europa? Gewiss – aber nicht zur Europäischen Union, sondern zum Europarat, dem die Schweiz seit immerhin über 50 Jahren angehört. Dieser Unterschied ist den Gemeindebehörden wichtig. Regelmässig müssen sie sich für ihre Europafahnen rechtfertigen, müssen erklären, dass Rat und Union dummerweise dasselbe Hoheitszeichen nutzen. Sie könnten auch einfach geogra­fisch argumentieren. Muri-Gümligen liegt in Europa. Mittendrin.