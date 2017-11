In Bern verdrängt der Wohnbau das Gewerbe

Eine konkrete Lösung für Betroffene gibt es nicht

Weder die Burgergemeinde noch die Stadtverwaltung haben eine Patentlösung für Gewerbe, das umziehen muss. Oft bleibe nichts anderes übrig, als auf die Agglomeration auszuweichen.



Wohnbaupolitik wird in der Stadt Bern gross geschrieben: Bis 2030 sollen rund 8500 neue Wohnungen geschaffen werden – also 550 pro Jahr. So lautet eines der Hauptziele des Stadtentwicklungskonzepts (STEK). Zum Opfer fallen diesem Trend die Industrie- und Gewerbezonen. Zwischen 2001 und 2010 nahm deren Fläche bereits um rund 300 000 Quadratmeter ab. Und in Zukunft sollen noch weitere Zonen freigeräumt und mit Wohnungen bestückt werden, so etwa auch das Areal Weyermannshaus West (siehe Haupttext). Zwar sind auch viele Mischzonen geplant, als Gewerbe kommen hier aber nur «geeignete, nicht störende» Geschäfte in Frage. Lärmintensivere Betriebe finden keinen Platz mehr.



Das Stadtplanungsamt sei sich dieser Problematik zwar bewusst und behalte deshalb auch in Zukunft Flächen für das Gewerbe bei (siehe Grafik), so Stadtplaner Mark Werren. Für die betroffenen Gewerbler kann aber nicht immer ein Standort gefunden werden. Es gibt zwar eine Fachstelle für Zwischennutzungen, diese bietet aber – wie es der Name bereits sagt – keine langfristigen Lösungen. «Zur Kompensation haben wir im Gebiet Schermen vor einiger Zeit eine neue Industrie- und Gewerbezone geschaffen», sagt Werren. Dieses Gebiet werde heute aber hauptsächlich von grossen Unternehmen genutzt – für das Kleingewerbe seien die Bodenpreise wohl zu hoch gewesen.

«Wir halten die Grundeigentümer dazu an, vertragliche Übergangslösungen oder Alternativen auf ihren anderen Arealen zur Verfügung zu stellen», meint Werren und spielt den Ball damit – im Fall der Familie Steck – der Burgergemeinde Bern zu.



Deren Mediensprecherin Stefanie Gerber betont, dass man sich in ständigem Austausch mit den Baurechtsnehmenden befinde, diesen die Möglichkeit einer frühzeitigen Auflösung des Vertrags offenhalte und auch bei der Suche nach Alternativen helfe. «Wir besitzen aber schlicht nicht genug freies Gelände in der Stadt, um allen einen Umzug zu ermöglichen.» Ausserdem sei es nicht die Burgergemeinde, die Raumplanung betreibe – die Art der Nutzungen werden von der Politik bestimmt.



Oft bleibt dem «lauten» Kleingewerbe nichts anderes übrig, als auf günstige Standorte innerhalb der Agglomeration von Bern auszuweichen. Doch auch hier ist der Trend bereits angekommen: In Köniz etwa, wo der Gewerbestreifen zwischen Bahngleisen und Schwarzenburgstrasse in eine Wohn- und Geschäftsüberbauung umgewandelt werden soll. Oder in Gümligen, wo das Lischenmoos – das Areal zwischen Melchenbühlplatz und Bahnhof – für rund 825'000 Franken neu geplant werden soll. Beide Beispiele haben eins gemeinsam: Die Gebiete werden aktuell nur spärlich genutzt, viele Gebäude stehen leer. Im Weyermannshaus West hingegen sind beinahe alle Parzellen besetzt – nicht nur von der Carrosserie Steck, sondern auch von Weinhändlern oder Gartencentern. sm