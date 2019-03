Seit 25 Jahren ist das in Aarberg Usus: Alle 2 Jahre rücken Freiwillige aus, um die Ufer der Alten Aare vom liegen gelassenen Abfall zu befreien. Am Samstag traten gegen hundert Personen an, um gut eine Tonne Abfall zusammenzutragen.

Auch vom Wasser aus wird für Sauberkeit gesorgt: Drei Männer fahren mit einem Boot durch den Aarelauf und suchen nach Unrat. «Vieles hängt in umgestürzten Bäumen fest», sagt Lorenz Weibel, der im Boot steht. Am Samstag fanden die Bootsfahrer neben viel Ghüder auch Flaschen mit Briefen darin. «Die Flaschenpost werden wir sicher lesen», sagt Weibel lachend.