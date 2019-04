«In 50 Rennen ist bisher kein gröberer Unfall passiert»

Müssen sich Bernerinnen und Berner auf lange und laute Baustellen einstellen?

Die Berner Strecke erlaubt es, dass wir im Strassenbau massiv weniger machen müssen als in Zürich. Es gibt einige Ampeln und Strasseninseln, die in kleineren Tagesbaustellen abgebaut werden müssen. Wir bauen so wenig wie möglich. Der Kreisel beim Bärengraben bleibt bestehen und wird von den E-Rennwagen umfahren. Die Strassenverhältnisse sind recht gut. Neu asphaltieren muss man nicht, wir werden nur einige wenige Schlaglöcher ausbessern.

Wann starten die Bauarbeiten? Und wann sind sie zu Ende?

Die richtig sichtbaren Arbeiten für die temporären Bauten beginnen am 11. Juni. Die Strassenbauten beginnen Ende Mai, Anfang Juni. Bis Ende Juni sind die grössten Abbauarbeiten zu Ende.

Was macht den Charakter der Berner Strecke aus?

Eine der Schlüsselstellen wird sicher beim Bärengraben sein. Speziell und einzigartig im Rennkalender ist die Steilheit. Man fährt den Aargauerstalden runter und dann den Grossen Muristalden wieder rauf. Zum Teil sind die Strassen sehr eng, etwa beim Laubeggschulhaus, wo die Strasse nur 6,5 Meter breit ist. Interessant wird auch die Schikane auf der Laubeggstrasse sein, wenn man runter zum Aargauerstalden fährt.

Warum finden die Rennen in Wohnquartieren statt?

Das hat mit den Begebenheiten in der Schweiz zu tun. Der Schweizer Städtebau ist historisch bedingt sehr kompakt. Entsprechend hat man nicht so viel Platz. Die Berner Strecke haben wir zusammen mit der Stadt evaluiert. Und wir sind nach wie vor überzeugt, die beste Variante gefunden zu haben.

Wie halten Sie die zum Teil kritischen Anwohnerinnen und Anwohner bei Laune?

Wir wollen sie nicht bei Laune halten. Vielmehr wollen wir ehrlich und transparent informieren. Die Anwohnerinnen und Anwohner sollen das Rennen mitverfolgen können und Spass haben. Fremde Leute sollen keinen Zugang ins Quartier erhalten, die Anwohner und deren Besucher erreichen es über Passerellen. Es geht uns jetzt vor allem darum, Probleme zu lösen und Bedenken aus dem Weg zu räumen. Die Anwohnerinformation ist ein hervorragendes Qualitätskontrollsystem. Hier tauchen manchmal auch Fragen auf, denen wir zuvo2r vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit schenkten. Ich denke etwa an das Thema Sicherheit auf dem Schulweg.

Das E-Village erstreckt sich vom Zytglogge bis zur Nydeggbrücke. Sie rühren mit dergrossen Kelle an.

Es wird tatsächlich viel gebaut. Die Besucher werden erfahren, womit sich die Unternehmen im Bereich E-Mobilität befassen. Erfahrungsgemäss kommen sehr viele Familien. Entsprechend wird es auch eine Kids-Zone in der Altstadt geben.