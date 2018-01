Im zerstörten Gantrisch-Seilpark wartet viel Arbeit

Was für ein trauriger Anblick: Im Wald oberhalb des Längeneybads in der Gemeinde Rüschegg herrscht das nackte Chaos. Wo seit 2004 Menschen kletterten und sich von Plattform zu Plattform hangelten, hat der Sturm Burglind bei einigen Bäumen die Spitzen geknickt. Andere wurden entwurzelt und beschädigten beim Fallen die Infrastruktur. Stahlseile, die ein Gewicht von mehreren Tonnen aushalten sollten, sind gerissen.

Bei einer Begehung mit Forstfachleuten der Staatsforstbetriebe versuchten Rolf Ryser, Geschäftsführer und Eigentümer der Seilpark Gantrisch AG, und sein Mitarbeiter François Mauron, das Ausmass der Schäden einzuschätzen. «In den nächsten Tagen wird hier vorerst einmal geräumt», so Mauron.

Nach der Räumung werden Fachleute beurteilen, welche Bäume noch brauchbar sind und welche wegmüssen. «Dafür werden Spezialisten Baumgutachten ausarbeiten», sagt Ryser bei einem Rundgang im Park. Mittels eines Ul­traschall ähnlichen Verfahrens werden die rund achtzig Bäume im Seilpark auf ihre Gesundheit und Stabilität geprüft. Dabei wird sich auch herausstellen, ob sie von den Plattformen und be­festigten Seilen möglicherweise geschwächt wurden.

Im April sicher noch zu

Klar ist: Der Seilpark Gantrisch kann erst wieder eröffnet werden, wenn die Sicherheit ge­währleistet ist. Das braucht Zeit. Denn im Seilpark ist alles mit­einander gekoppelt. Es gibt Bäume mit mehreren Plattformen übereinander. Muss einer gefällt werden oder hat ihn der Sturm umgerissen, ist die ganze Anlage betroffen.

Ein weiteres Problem: Der Westwind hat am Waldrand Bäume umgemäht und damit eine Schneise geschaffen. «Wenn da der Wind reinbläst, fallen bei einem nächsten Sturm wieder eine Reihe von Bäumen», sagt Ryser. Was ihn und seinen Kollegen ärgert: Im Herbst haben sie in tagelanger Arbeit mehrere Plattformen erneuert. «Das hätten wir uns schenken können.»

So wie es jetzt im Wald oberhalb des Längeneybads aussieht, ist eine Wiedereröffnung im April ausgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht einmal sicher, ob der Seilpark am jetzigen Standort überhaupt wieder aufgebaut werden kann.

Laufend vergrössert

Der Seilpark Gantrisch wurde im Juni 2004 eröffnet. Mit bis zu 12'000 Besucherinnen und Be­suchern pro Jahr ist der Betrieb äusserst erfolgreich. «Wir haben laufend vergrössert. Zuletzt bauten wir einen Parcours für die kleinsten Gäste», sagt Rolf Ryser, der nebst dem Seilpark in seinem angestammten Beruf als Pflegefachmann arbeitet. François Mauron ist in einem Sportgeschäft angestellt.

Ihr ganzes technisches Können stecken Ryser und Mauron in den Seilpark. Sie bauen zusammen, sorgen für Ausrüstung und Sicherheit – dies mit viel Herzblut.

Trotzdem lassen sich die Männer wegen der Sturmschäden nicht demoralisieren. Die derzeitige Ungewissheit sei zwar schwer zu ertragen. «Aber es gibt ja noch andere schöne Dinge, die Kraft zum Weitermachen geben. Wir planen rollend, machen eins nach dem anderen», sagt Ryser am Ende des Rundgangs. (Berner Zeitung)