Im Sog des Flughafens

Der leichte Wind im Belpmoos kann ihm nichts anhaben. Hundert Meter über dem Boden schwebt ein kleiner Helikopter und macht erstaunlich viel Lärm. Er kann mit über Tempo 70 fliegen und 30 Kilo Gewicht tragen. Er hält sich bis zu zwei Stunden in der Luft und tut normalerweise genau das, was man ihm befiehlt. Eine Drohne. Der neueste Stolz von Swiss Helicopter.

Zur Präsentation hat die Firma Kunden und Medien ins Belpmoos geladen. Der fliegende Roboter stösst auf Interesse, und zuverlässig zieht er seine Kreise in der Luft. Am Belper Himmel läuft aber sonst nicht so viel, was für Aufsehen sorgen könnte. Seit dem Grounding der Fluggesellschaft Skywork ist es ziemlich still geworden im Belpmoos.

Und doch, in den Büros, Werkstätten und Hangars im Belpmoos wird weitergearbeitet, als wäre nichts geschehen. Oder fast nichts. Denn die Flugschulen, Wartungsbetriebe oder Restaurants sind von der künftigenEntwicklung am Flughafen abhängig. Das gilt auch für Swiss Helicopter. Zwar habe das Grounding keine direkten Folgen für die Firma, sagt Basisleiter Markus Epp. «Aber die Zukunft des Flughafens betrifft auch uns.»

Einfacher – und doch nicht

Seit knapp zwei Monaten fliegt Skywork nicht mehr. «Wir haben mehr Platz», sagt Tom Rufer, Chef der Flugschule Alpaviation. Vor allem die Instrumentenflugausbildung sei einfacher geworden. «Wir haben kürzere Wartezeiten am Boden.»

Die Kehrseite der Medaille nennt Hugo Dobler, Chef der Flugschule Gribair: «Manchmal komme ich mir vor wie auf einem Friedhof.» Am Flughafen herrsche tote Hose. Auch aus seiner Sicht hat sich die Schulung etwas vereinfacht – «obwohl, es ist immer noch kompliziert». Das liege an den vielen Vorschriften.

Dobler hat im Belpmoos vierhundert Piloten geschult. «Belp ist ein guter Platz für die Ausbildung.» Er hoffe, dass das so bleibe, dass er weiterhin in bescheidenem Ausmass Schulungen anbieten könne. Denn eines ist für Dobler klar: «Hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel.»

Vom Flughafen «vertrieben»

Das musste auch die Ruag merken. Vor einem Monat hat sie den Wartungsbetrieb am Flughafen aufgegeben, in Belp gingen 22 Stellen verloren. Die Ruag hatte früher die Skywork-Maschinen gewartet. Nun sind noch ein paar Aufräumer am Werk. Damit verbleiben in Belp noch zwei Flugzeugwartungsbetriebe, Airbase und Airmatec.

«Das Grounding hat keine Auswirkungen auf den Betrieb», sagt Stefan Freudiger, externer Qualitätsauditor von Airbase. Hingegen habe vor ein paar Jahren die Einführung des Critical Part, also der sicherheitskontrollierte Zone am Flughafen, «existenziellen Einfluss» auf die Firma ausgeübt. Diese Sicherheitskosten habe nicht etwa der Bund bezahlt, sondern seien auf den Flughafen und die ansässigen Firmen abgewälzt worden. «Das ist belastend für eine kleine Firma, die unter Preisdruck steht.»

Der Ausbau hätte Folgen

Die Folge war, dass Airbase nach Lausanne zügelte. Airbase, mittlerweile der älteste Firmenname am Flughafen, sei quasi vertrieben worden, sagt Freudiger. In Bern vermietet Airbase jetzt noch Hangarplätze und kümmert sich nur noch gelegentlich um Flugzeugwartungen. Die Werkstätten stehen teilweise leer. «So kann die Anlage kostenneutral erhalten werden.»

Seit Jahren plant der Flughafen die sogenannte vierte Ausbauetappe. Damit will er die verschiedenen Betriebsarten am Flughafen «entflechten»: Linienverkehr, Geschäftsfliegerei und Kleinaviatik sollen räumlich getrennt werden. Auf der Gürbeseite, wo heute die Segelfluggruppe zu Hause ist, waren neue Hangars und Abstellflächen geplant. Nun aber wurden diese Pläne auf Eis gelegt.

Bei einem Ausbau müsste Airbase auf die andere Seite der Piste wechseln. Ein zweischneidiges Schwert für Freudiger: «Dort wären zwar die Sicherheitskosten tiefer, dafür die Mietzinse höher.»

Auch der Wartungsbetrieb Airmatec müsste zügeln. Für ihn wäre es aber ein Dürfen, sagt Chef André Schneeberger. Doch vorerst ist das kein Thema. Seine Firma lebt aber auch am jetzigen Standort gut. Sie wartet Kleinflugzeuge und Jets. «Wenn der Linienflugbetrieb wegfällt, ist das definitiv kein Problem für uns.» Für den Flughafen insgesamt sei er aber wünschenswert. «Ich hoffe, dass jemand in die Bresche springt.»

Gribis neuer Hangar

Im Norden des Flughafens herrscht Aufbruchstimmung. Ein neuer Hangar wächst in den Himmel. In zwei Monaten soll er bezugsbereit sein. Alex Gribi, einstiger Skywork-Gründer und heute Inhaber der Fluggesellschaft Alpine Sky Jets, beherbergt darin beispielsweise Jetflugzeuge, welche an Privatkunden vermietet werden.

Der 71-Jährige bedient eine exklusive Kundschaft. «Es gehört zur Privatfliegerei, dass sie privat ist.» Seine Kunden wünschten sich Privatsphäre. Im Gegensatz zum Flughafen könne er diese bieten. Auf seinem Terminal Nord, das ihm selber gehört.

Das Geschäft läuft. Neben dem neuen Hangar hat Gribi weitere Ausbaupläne in der Schublade, um neue Privatkunden mit Privatflugzeugen anzulocken. «Noch ist aber nicht klar, wann wir sie auch umsetzen.» Gribis Herz hängt am Berner Flughafen. Deshalb nimmt er in Kauf, dass das Kundenpotenzial hier viel kleiner ist als anderswo. «Würde ich in Genf oder Zürich eine Firma führen, wäre sie wohl zehnmal grösser.»

Ein Wegzug kam für ihn niemals infrage. Hinzu kommt: «Wir fliegen europäisch und nicht nur ab Belp.» Deshalb habe er wegen der aktuellen Situation keine Einbussen zu verzeichnen. «Ich frage mich aber schon, wie respektive wie lange der Flughafen seine teure Infrastruktur noch finanzieren kann.»

Einbussen bei Restaurants

Gribi ist nicht nur Airlinechef, sondern auch Gastronom. Zusammen mit seiner Frau Yvette betreibt er seit zweieinhalb Jahren Gribi’s Eat & Drink. Seit dem Skywork-Grounding und auch mit dem Wegzug des Wartungsbetriebs der Ruag würden nun jede Woche fünfzig Essen weniger zubereitet. Das sei einschneidend: «Wir haben bereits zwei Mitarbeiter entlassen müssen.»

Während das Airporthotel schon lange geschlossen ist und vor sich hin lottert, gibt es am Flughafen mit Charly’s Check-In ein weiteres Restaurant. Es befindet sich im Terminal, und gerade dort sind die Folgen des Passagierschwunds spürbar. Das Restaurant verzeichnet seit dem Grounding klar weniger Gäste.

Die ZFV-Unternehmungen als Betreiber wollen aber weitermachen. «Wir stehen mit dem Flughafen in laufenden Verhandlungen», sagt Patrik Scheidegger, Leiter des Gastronomiebereichs. «Wir sind gemeinsam daran, die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass wir das Engagement fortsetzen können.» Wie die Restaurants konnte auch die Helikopterflugschule Mountainflyers vom Linienflugangebot bisher profitieren. «Die Betriebszeiten am Flughafen waren sehr gut», sagt Geschäftsführer Christoph Graf.

Nun rechnet er mit gewissen Einschränkungen. Und weil seine Firma bei Flughafenführungen das Apéro lieferte und auch touristische Rundflüge anbietet, war auch ein grosser Publikumsverkehr stets ein Vorteil. «Künftig werden wir wohl weniger wahrgenommen.» Mit Kosten verbunden ist dafür die Flugsicherung. «Wir benützen und bezahlen Skyguide, wären aber grösstenteils nicht darauf angewiesen», sagt Graf. Vielleicht ergebe sich hier künftig eine Entlastung.

Ansonsten funktioniere die Firma mehr oder weniger unabhängig vom Flughafen. «Auch den Schnee räumen wir selber.»

(Berner Zeitung)