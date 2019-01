Die Lage könnte nicht besser sein: Die Aare fliesst nur einen Steinwurf von dort entfernt, wo in ein paar Jahren 77 Wohnungen stehen sollen, am Fluss ist es ruhig, die Szenerie ist idyllisch. Heute deutet auf dem Hammerwerk-Areal am Schmiedeweg in Worblaufen aber noch nicht viel darauf hin, dass hier bereits bis 2021 ein neues Wohnquartier entstehen soll. Das Gelände ist vor allem von Fabrikhallen aus jüngerer Zeit belegt – aber nicht nur.