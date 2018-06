Im Grüngut landet bei weitem nicht nur Grünes

Das Beispiel Ostermundigen

Was tun die Gemeinden gegen das Plastikproblem im Grüngut? Ostermundigen, die grösste der 13 Kewu-Gemeinden, setzt verschiedene Massnahmen um. Angefangen bei der Information: So verschicken die Behörden zum Beispiel jedes Jahr eine ­Abfallbroschüre in ­alle Haushalte – in zwölf Sprachen von Albanisch über Deutsch bis ­Tamilisch.

Trotzdem landet immer wieder Plastik in den Küchen- und Gartenabfällen. Für Fehlbare könnte die Gemeinde Bussen aussprechen, so wie bei illegal entsorgtem Hauskehricht. Zuerst versuche man das Problem aber anders zu lösen, sagt Yves Gaudens, Leiter der Ostermundiger Abteilung Tiefbau und Betriebe. Nämlich so: Entdecken die ­Gemeindemitarbeiter auf der Grünguttour Plastik in den ­Küchen- und Gartenabfällen, werden sie künftig einen roten Kleber auf dem Container anbringen und diesen stehen lassen. Soll der Container nächstes Mal geleert werden, muss er nochmals sortiert werden. Ansonsten bleibt er weiter stehen. «Irgendwann wird das unangenehm für die Leute», sagt Gaudens. Dann steige der Druck, das Grüngut richtig bereitzustellen.

In einem Ostermundiger Strassenzug herrschte beim Abfall, nicht nur beim Grüngut, ein ziemlicher Wildwuchs. Also habe man die Hausverwalter und -besitzer der ganzen Strasse auf die Gemeindeverwaltung zitiert und ihnen klargemacht, dass es so nicht weitergehen könne, erklärt Yves Gaudens. Die Hausbesitzer seien fast vollständig erschienen – und tatsächlich: Die Situation habe sich ver­bessert.maz