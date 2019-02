Die Ellbogen werden nur vor der Backstation ausgefahren.

(Video: Jürg Spori)

Auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern will die Discounter-Kette den Kunden gemäss Medienmitteilung mehr als 2000 Produkte des täglichen Bedarfs anbieten, Autofahrern stehen 50 Parkplätze zur Verfügung. Für den Ausbau der Filiale hat Lidl Schweiz gemäss eigenen Angaben rund 2.6 Millionen Franken investiert.

Lidl prescht in der Region Bern vor

Bei der Gäbelbach-Filiale handelt es sich um den zweiten Lidl-Laden auf Stadtberner Boden. Das andere Berner Lidl-Geschäft befindet sich im Holligenquartier nahe der Tramhaltestelle Steigerhubel und wurde am 7. Februar dieses Jahres eröffnet.

Mit der Gäbelbach-Filiale ist der deutsche Discounter nun bereits 14-mal im Kanton Bern vertreten, in der Schweiz sind es nun 127 Lidl-Läden. Weitere werden dazukommen: Ende Januar 2019 hatte das Berner Warenhaus Loeb bekanntgegeben, dass sich Lidl in ihren Geschäften in Bern und Biel einmieten werde. In Biel wird Lidl damit voraussichtlich ab Juli 2019, in Bern ab Januar 2022 auch in Berner Stadtzentren vertreten sein.