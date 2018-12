Im Frühling wachsen wieder 32'000 Tulpen am Aarehang

Treppen – hinunter und hinauf. Davon darf man sich nicht abschrecken lassen, wenn man die Gärtnerei Ellenberger und Fuhrimann in der Herrengasse besuchen will. Schon um in den Laden zu gelangen, steigt man etliche steile Stufen hinunter. Dann aber wird jeder Besucher mit dem Duft von unzähligen Blumen und Pflanzen belohnt, im Moment riecht es ausserdem weihnächtlich nach Tannenzweigen, die am Boden verstreut liegen. Susanne Ellenberger und Ursi Fuhrimann führen die Gärtnerei schon seit fast 30 Jahren – und gar seit 1949 werden an diesem Standort am Aarehang in der Berner Altstadt Blumen verkauft.