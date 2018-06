Grossbrand in Bümpliz

In Bümpliz steht ein Wohnblock in Flammen. Teile des Quartiers liegen am Samstagabend in dichten Rauch gehüllt. Der Brand brach in einem Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Looslistrasse aus.

Gemäss Lucien Gilliéron, Mediensprecher der Berufsfeuerwehr Bern, steht die Berufsfeuerwehr Bern gemeinsam mit der Milizfeuerwehr sowie der Feuerwehr Köniz im Einsatz. Die Lage ist noch immer unübersichtlich. Über Verletzte liegen derzeit noch keine Angaben vor. Auch die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. (cef/sda)