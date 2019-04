Im Aaretal fallen im April Züge aus

Im Aaretal verkehren vom 7. bis 30. April Bahnersatzbusse. Dies weil die SBB zwischen Wichtrach und Kiesen die Gleise erneuert.

Betroffen sind die S-Bahn und der RegioExpress der BLS, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Als Bahnersatz für die S1 (Thun-Freiburg) verkehren im Halbstundentakt zwei Buslinien:

Bus ab Münsingen via Wichtrach-Kiesen-Thun und retour

Bus ab Kiesen-Uttigen-Uetendorf und retour, mit Umsteigemöglichkeiten in Uetendorf Richtung Thun.

Zwischen Bern und Münsingen verkehrt die S1 wie gewohnt, schreibt die BLS.

RegioExpress-Züge fahren erst am späten Nachmittag

Betroffen von den Gleisarbeiten ist auch der RegioExpress. Die Züge fahren von Montag bis Freitag wie folgt:

7.39 Uhr ab Bern-Münsingen-Thun, danach ist die Verbindung unterbrochen.

Am Nachmittag fährt der erste Zug wieder um 16.39 Uhr ab Bern.

6.59 Uhr ab Thun-Münsingen-Bern, danach ist die Verbindung unterbrochen

Am Nachmittag fährt der erste Zug wieder um 15.59 Uhr ab Thun.

An den Wochenenden, am Karfreitag und am Ostermontag fahren die RegioExpress-Züge wie gewohnt.

Zusätzliche Informationen zu Bushaltestellen und angepasste Online-Fahrpläne sind auf www.bls.ch zu finden.