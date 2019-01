Zu Beginn ist ein Geigenspiel zu hören, an der Premiere im Aaresaal in Belp. Die Töne führen das Publikum sachte an die Zeit von Gottfried Keller heran. Er war es, der «Romeo und Julia auf dem Dorfe» als Novelle schrieb. Aus der Novelle wurde mit der Textgestaltung von Beat Ramseyer und unter der Regie von Hans Peter Incondi ein Drama in zwei Akten. Von Sanftheit und leisen Tönen ist die Inszenierung weit entfernt. Es wird getobt, Gewalt angewendet, und das Liebespaar Vrenchen und Sali drohen im Strudel dieser Mischung aus Hass, Gekränktheit und falschem Ehrgeiz unterzugehen. Am Schluss ist es der Fluss, der sie davonträgt in die absolute Freiheit, wie Ramseyer den Freitod der beiden interpretiert.