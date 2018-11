Ihre Idee eines Adventsverkaufs ist seit 25 Jahren ein Erfolg

Am 2. Dezember, dem ersten Advent, haben wiederum zahlreiche Geschäfte in der unteren Altstadt geöffnet. Auch etliche Restaurants, die sonst sonntags geschlossen sind, bewirten ihre Gäste. Der erste Sonntagsverkauf an einem ersten Advent wurde 1993 durchgeführt und beschränkte sich damals auf 25 Geschäfte an der Postgasse. Initiiert wurde er von Nelly Steiner, die dort seit Jahrzehnten ein Brocante-Lädeli betreibt. «Auf die Idee bin ich wegen eines Artikels in der Berner Zeitung gekommen», sagt sie. «Dort stand nämlich, dass die Geschäfte in der Altstadt an einem Sonntag ge­öffnet haben dürfen.»