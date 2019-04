Gleich neben der Talstation der Gurtenbahn weht ein Hauch von Silicon Valley. In der früheren Flaschenabfüllerei der Gurtenbrauerei entwickeln kreative Köpfe Produkte für die Zukunft. Tomek Sarzynski bittet herein: «Hallo, ich bin Tomek.» Man duzt sich, oft fallen englische Wörter. So ist Sarzynski Head of Innospace und Chief Operation Officer der Innoarchitects AG. Er steht also dieser Ideenfabrik vor und ist operativer Leiter der dazugehörenden Firma.