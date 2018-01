«Ich will die Welt nicht retten»

Am Himmel brennt die Sonne, am Boden glühen die Kinder. 48 Grad im Schatten, 41 Grad in den kleinen Körpern. Die Meningitis hat Niamey, die Hauptstadt von Niger, fest im Griff. Das ­Virus greift rasend schnell um sich. ­Dazu kommt die trockene Hitze. Am stärksten leiden die Kleinsten.

«Viele sind gestorben», sagt Jeannette Pedersen rund zwei Jahre nach ihrem Einsatz auf den staubigen Strassen Niameys. Sie spricht von erbärmlichen Zuständen, Glutofentemperaturen, Kranken – ganz ohne Pathos. Sie sagt einfach, wie das damals war. Verarbeiten könne man so etwas erst später, zu Hause. Aber vor Ort?

«Nein, da muss ich einfach funktionieren.» Jeannette Pedersen arbeitet seit sechs Jahren für Ärzte ohne Grenzen. Ein- bis zweimal im Jahr geht sie an die Front. Auf Einsatz in den Krisenherden: Liberia, Jemen, Irak, Niger.

Der Wintergarten

Ein Septembertag in Bümpliz. Jeannette Pedersen, grau meliertes Haar, kehliges Lachen, sitzt in ihrem Zuhause. Im Einfamilienhaus, an der Nebenstrasse, wie es sie in Bümpliz eben auch gibt. Keine Plattenbauten, keine Strassenschluchten, wenig Grau.

Stattdessen reiht sich ein buntes Häuschen ans nächste, ein wilder Garten an den anderen. Pedersen hat sich hier zusammen mit ihrem Mann niedergelassen, zwei Söhne grossgezogen. Sie selbst wuchs unweit der ruhigen Nebenstrasse auf, im Tscharnergut – bei den Plattenbauten, in den Strassenschluchten.

In der Schweiz, da führe sie seit je ein beschauliches Leben. «Mit all den ganz gewöhnlichen Sör­geli und Problemchen, die man hierzulande so hat», sagt sie beim Kaffee im Wintergarten, den sie und ihr Mann damals selbst an der Aussenmauer des Einfamilienhauses hochgezogen haben.

Niamey ist weit weg, 5814 Kilometer weit weg. Distanz zu wahren, das sei wichtig, erklärt Pedersen, «kein Junkie zu werden», auch. Sie erzählt, wie sie vor Ort jeweils auf völliges Neuland treffe. Wie sie flexibel sein müsse, hart, abgebrüht. Und wie ihr das trotz allem nicht gelinge.

«Weil es so etwas wie Routine nicht gibt.» Nicht, wenn in Liberia das Ebola grassiert. Nicht, wenn im Nordirak die Flüchtlinge zu Tausenden in einer Zeltstadt zusammengepfercht sind. Oder in Niger Kinder von der Meningitis dahingerafft werden.

Genf, Briefing, Flughafen

Bei Einsätzen hat die 51-Jährige eine Hauptaufgabe: Rekrutierung. Sie selbst ist gelernte Krankenpflegerin. Vor Ort organisiert sie Frauen, Männer, Helfer. Sie bildet aus, gibt ihr Wissen weiter, sodass die Menschen nach ihrer Abreise die Pflege von Kranken und Schwachen selbst übernehmen können.

Anfang 2018 steht ihr nächster Einsatz auf dem Programm, so viel weiss sie an diesem Septembertag im Wintergarten schon. Wo er stattfinden wird, ist hingegen offen.

Das Aufgebot aus dem Hauptquartier in Genf wird wie immer kurzfristig kommen, wie immer per Mail. «Dann fahre ich nach Genf. Ein kurzes Briefing. Ab zum Flughafen.» Nervös? «Ach was!» Kehliges Lachen.

«Immerhin etwas»

Oktober in Bümpliz. Jeannette Pedersen wartet. Sie ist oft unterwegs für eine Ausstellung, die Ärzte ohne Grenzen in der ganzen Schweiz zeigt. Sie nervt sich über die Vorwürfe, ihr Arbeitgeber diene sich bei Schleppern an, indem er Menschen aus überfüllten Gummibooten im Mittelmeer rette.

«Logisch bin ich privilegiert. Bin kein selbstloser Mensch.»Jeannette Pedersen

«Völliger Blödsinn!» Sie spricht oft von ihrem Gerechtigkeitssinn. Wie kompatibel der mit ihrem Leben in der Ersten Welt und dem Einfamilienhaus ist? «Logisch bin ich privilegiert. Bin kein selbstloser Mensch. Niemand ist das.»

Und ja, es sei ein bisschen selbstgerecht, vom Helfen zu sprechen – «und dann kehre ich wieder zurück in mein Schneckenhaus». Ins Haus an der Nebenstrasse im Westen der Hauptstadt.

Letztlich gehe es um den simplen Entscheid: «Tue ich nichts? Oder etwas, immerhin etwas?» Pedersen hat sich schon als Kind für die zweite Option ent­schieden. Da wollte sie sich der Mission von Mutter Teresa anschliessen. «Kein Witz. Doch dann kam das Leben dazwischen.»

Heisst: Schule, Liebe, Arbeit, Kinder. Die Krisen in der Ferne, die Menschen jenseits der Sonnenseite, irgendetwas tun – es liess sie dennoch nie los. Mit ihrer Familie schloss sie den Deal: Wenn die Kinder alt genug sind, dann sollte das möglich sein. 2011 meldete sie sich schliesslich bei Ärzten ohne Grenzen.

Die alte Rolle

Seither ist Jeannette Pedersen eine Pendlerin zwischen den Gegensätzen. Zwischen Elend und Komfort. Zeltstadt und ­Wintergarten. Krisen und Konsum. «Das ist nicht immer ­einfach.»

Der Balanceakt scheint der 51-Jährigen dennoch zu gelingen. Sie bleibt stets gefasst, analysiert ihr Tun permanent. Und sie relativiert. Wenn sie ­Sätze sagt wie: «Ich bin nicht mehr zwanzig und will die Welt nicht retten.»

Ihre Strategie dafür, sich nicht zwischen den Schrecken von dort und dem Leben von hier zu verlieren? Keine Kontaktpflege. Arbeiten, soviel man kann. Abgrenzen. Und: «Wenn ich zurück in der Schweiz bin, darf ich meine alte Rolle sofort wieder einnehmen. Hier bin ich in erster Linie Ehefrau, Mutter – und das ist gut so.»

Syrien

Kurz nach Neujahr in Bümpliz. Weihnachten («Ist mir immer sehr wichtig») ist gekommen und gegangen. Die Mail aus dem Hauptquartier ist da. Am nächsten Tag wird Jeannette Pedersen nach Genf fahren. Briefing. Flughafen. Auf Einsatz.

Wie lange sie genau im Nahen Osten stationiert wird, wo genau sie ihr nächstes Team aus lokalen Helfern zusammenstellen muss, weiss sie nicht. Nur, dass es nach Syrien geht. Und dann zurück nach Bümpliz. (Berner Zeitung)